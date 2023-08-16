6 ay geride kaldı! Adıyaman'da deprem konutları yükseldi Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen kentte, 6 ayda 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının birçoğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlandı.

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İHA

6 Şubat'taki depremin yıkıcı etkileriyle sarsılan Adıyaman, yeniden inşa sürecine hızla ilerliyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan depremden etkilenen bölgelerde 3 bin 34 yeni konutun temeli atıldı.

Konutlar, depremlere karşı dayanıklılığı artırma hedefiyle inşa ediliyor ve yaşanan olumsuzlukların ardından şehrin yeniden toparlanmasına destek olmayı amaçlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, göreve geldi zamandan bu yana 11 ildeki çalışmaları hızlandırdı.

Öyle ki bir yandan afet konutları tamamlanırken bir yandan da depremzedeler için yeni projeler geliştiriliyor.

Böylelikle yaraların hızla sarılması amaçlanıyor.

Afet konutlarında sona doğru

Çalışmaların yürütüldüğü Adıyaman'da, Merkez Örenli mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının birçoğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlanarak ince işçiliğe geçildi.

Dış yalıtımı tamamlanan 3 binanın dış cephe boyası yapılmaya başlandı. Renklenmeye başlayan kalıcı deprem konutlarının bir an önce bitirilerek hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler, bürüt 105 metrekare olarak yapılıyor.

Depremzedeler için güvenilir konutlar

Dış cephe boyaları, yapıların çevresel etkilere karşı daha dirençli olmasını sağlamakla birlikte, görsel olarak da şehre taze bir görünüm kazandırıyor.

Yapılan çalışmalar, depremin yaralarını sarmak ve Adıyaman halkına güvenli, sağlam ve estetik açıdan memnuniyet verici bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, depremin oluşturduğu zorlukların üstesinden gelmek için atılan somut adımların sonucunda, daha güvenli, sağlam bir şehir inşa edilecek.