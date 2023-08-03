Adıyaman'da deprem konutlarında sona gelindi Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman'da TOKİ tarafından temeli atılan 3 bin 34 konuttan kaba inşaatı tamamlandı.

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İHA

Depremzedeler için büyük bir mücadele sürüyor...

7'inci aya girilen asrın felaketinin ardından devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edildi.

Böylelikle toplamda 11 kente iş makineleri, mühendisler girerek çalışmalara başladı.

Güvenli ve mimari yapıya uygun konutların inşa edilmesi için yapılan planlamalar hız kesmeden devam ediyor.

Deprem konutlarında son aşamaya gelindi

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği binlerce yapının ise yıkıldığı Adıyaman’da, çalışmalar sürüyor.

Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarının tamamlanarak bir an önce hak sahibi olan depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ ve Emlak Konut işbirliğinde yapılan konutlar hızla yükseliyor.

"Brüt 105 metre kare"

Adıyaman Merkez Örenli mevkiinde yapımı devam eden 4 etaplık 3 bin 34 dairelik kalıcı deprem konutlarının 21 bloğunda kaba inşaat çalışmaları tamamlanarak ince işçiliğe geçildi.

Her biri zemin +4 veya zemin +3 kat olarak ayarlanan bloklarda bulunan daireler bürüt 105 metre kare olarak yapılıyor.

"Toplam 3 bin 34 daire yapacağız"

Çalışmaların hızla devam ettiği Örenli mevkiindeki kalıcı deprem konutlarıyla ilgili bilgi veren TOKİ Uzmanı İnşaat Mühendisi Yılmaz Ceylan, şunları ifade etti: