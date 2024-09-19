Adıyaman'da deprem konutlarından Türk bayrağını atanlar tekrar gündem oldu Geçtiğimiz mart ayında Adıyaman'da yapımı tamamlanan deprem konutlarında iki kişinin Türk bayrağını aşağı atması infiale yol açmıştı. O dönem Adıyaman Valiliği'nin soruşturma başlattığı görüntüler tekrar gündem oldu.

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Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.

Toplam 11 ili kalkındırmak adına büyük bir mücadele ortaya konuldu.

Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da deprem konutları için vakit kaybetmeden çalışmalar başladı.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede teslim edilmesi yönünde talimat verdi.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yöresel ve mimari yapıya uygun konutlar için planlamalara başlandı.

İNFİALE YOL AÇTI

Ancak geçtiğimiz mart ayında Adıyaman'da kaydedilen görüntüler infiale yol açmıştı.

BAYRAKLARI AŞAĞI ATTILAR

Adıyaman’da kalıcı deprem konutlarının balkonlarında dalgalanan Türk bayrakları orada bulunan iki kişi tarafından aşağı atılmıştı.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepki çeken görüntüler sonrası Adıyaman Valiliği açıklama yaparak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “17 Mart 2024 Pazar günü, Örenli Kalıcı Deprem Konutlarının Kura Merasimine ve anahtar teslimine hazırlanması esnasında Bayrağımıza yapılan saygısızlığı içeren bir video Sosyal Medyada yer almaktadır. Alanda çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen olay aynı gün öğrenilmiş, ilgili kişiler hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç valiliğimizce yakinen takip edilmekte ve gereken hukuki işlemler yapılmaktadır. Konunun, konutlarını teslim alan vatandaşlarımızla ilgisi bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

TEKRAR GÜNDEM OLDU

O dönem büyük tepkilere neden olan görüntüler aylar sonra sosyal medyada tekrar gündem oldu.