Adıyaman'da deprem nedeniyle 35 evin yıkıldığı 65 hanelik köy güvenli bölgeye taşınıyor 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Adıyaman'daki Kemerkaya köyünde 12 evin ağır, 3'ünün orta, 10'unun ise az hasarlı olduğu tespit edildi. Kayaların düşme riski olduğu köy, yeni bölgeye taşınacak.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya devam ediyor.

Afet bölgelerinde enkaza dönen şehirler yeniden ayağa kaldırılıyor.

Bu süreçte barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, köy ve şehir yapılandırmaları da sürüyor.

Depremin vurduğu Adıyaman'daki Kemerkaya köyü de merkeze 10 kilometre mesafede yer alıyor.

350 nüfuslu köy, depremlerde büyük hasar gördü. Kayalık tepenin altında kurulan köyde, sarsıntının etkisiyle yuvarlanan kayalar bazı evlere zarar verdi.

Güvenli bölgeye taşınıyor

Köydeki 65 haneden 35'i depremde yıkıldı. Evlerden 12'sine ağır, 3'üne orta, 10'una az hasarlı raporu verildi. Geriye kalan 5 ev ise depremi hasarsız atlattı.

Köy, fay hattı ve kayaların düşme riskine karşı güvenli bölgeye taşınacak.

Yıkıma rağmen köylerini terk etmeyen afetzedeler de depremden sonra kurulan çadırlarda barınıyor.

"AFAD ekipleri incelemelerini tamamladı"

Köy muhtarı Ebubekir Topbaş, depremler nedeniyle 65 hanelik köylerinde 35 hanenin yıkıldığını, can kaybının olmadığını söyledi.

Depremde köylerinin ağır hasar aldığını belirten Topbaş, şöyle konuştu:

Hem fay hattı hem de kayaların düşme riski bulunuyor. 2-3 üç ev kayaların düşmesi nedeniyle yıkıldı. Kayaların çoğu tepede durmuş, düşme riski var. AFAD ekipleri incelemelerini tamamladı. Köyün taşınmasına karar verildi.



Acil yıkılması gereken evler vardı. Gümüşhane'den gelen ekipler bu evleri yıktı. Vatandaşlarımız kurtarabildiği eşyalarını kurtardı. Çoğunun eşyası enkaz altında kaldı. Bununla ilgili kayıtlar tutuldu. Enkaz ve atıklar belirlediğimiz yerlere taşındı.

"Eşyalarımız enkaz altında kaldı"

Köy sakinlerinden üç çocuk babası Murat Baykuş ise depremde kerpiçten yapılan iki katlı evlerinin yıkıldığını anlattı.

Depremin yaşandığı gece namaza kalktıklarını ifade eden Baykuş, "Namaz kıldıktan sonra uykuya geçtim. Hanım tespih çekiyordu. O yatmadığı için biz kurtulduk. Deprem olunca bizi hemen uyandırdı. Dışarı çıktığımız gibi evimiz yıkıldı. Çocuklarımızı kurtardık. Eşyalarımız enkaz altında kaldı. Buna da şükür." ifadelerini kullandı.

"Köyümüzün güvenli bir bölgeye taşınacağı söylendi"

Üç çocuk annesi Hülya Kılınç da depremde dağdan gelen sesin ürkütücü olduğunu ifade etti.

Büyük bir felaket yaşadıklarını aktaran Kılınç, şöyle konuştu: