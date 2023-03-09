Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin yönetim kurulu başkanı tutuklandı Adıyaman'da 150'den fazla kişinin depremde yıkılması nedeniyle yaşamını yitirdiği Umut Yapı Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Hasan Akbaş tutuklandı.

Geçtiğimiz ay yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ili adeta yıkmış ve on binlerce vatandaşımız yaşamını yitirmişti.

'Asrın felaketi' olarak değerlendirilen depremlerde en çok yıkım yaşayan kentlerimizden biri de Adıyaman'dı.

Yıkılan sitenin yöneticisi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda depremde yıkılan ve 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan Umut Yapı Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Hasan Akbaş, kent merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.