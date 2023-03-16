Adıyaman'da depremden kurtarılan eşyaları sel götürdü Depremlerin ardından sel felaketinin yaşandığı Adıyaman'da yaşayan adamın eşyalarını sakladığı ahır sular altında kaldı.

Türkiye'de yaşanan felaketlerin izleri devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkisini gösteren sağanak yağış sel felaketine döndü.

Eşyalarını depremden kurtardı

Adıyaman'da yaşayan Burhan Özgür'ün müstakil evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Ailesini başka bir şehirde yaşayan yakınlarının yanına gönderen kendisi de kentteki bir akrabasının yanında kalan Burhan Özgür, evindeki eşyaları ise tahliye ederek bahçesindeki ahıra yerleştirdi.

Eşyaları sele kapıldı

Özgür, dün sabah saatlerinde yaşanan selle ikinci bir mağduriyet yaşadı.

Birçok eşyası kullanılamayacak durumda

Sel suları çekildikten sonra bahçede kalan koltuk takımı ve mutfak eşyalarının ise kullanılmayacak durumda olduğu tespit edildi.

Burhan Özgür'ün ağabeyi Orhan Özgür, sel sırasında bitişikteki evde olduğunu, büyük panik yaşadığını söyledi.

"Daha bir de burada çadır kurup yaşayacaktı"

Şiddetli yağmur sırasında bir sallantı hissettiğini, dışarı çıktığında büyük kayaların sürüklendiğini gördüğünü anlatan Özgür şöyle konuştu: