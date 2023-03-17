Adıyaman'da depremden kurtulup sığındıkları prefabrik evi sel bastı Yaşanan depremlerin ardından bir prefabrik eve akrabalarıyla birlikte sığınan aile bu kez de sel baskınlarıyla mücadele etti. Depremden kurtardıkları eşyaları sel sularına kapıldı.

Türkiye'de art arda yaşanan felaketler devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından binlerce vatandaş evsiz kaldı.

Yıkıcı depremlerin ardından çadır ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi başladı.

Bunun üzerine yaşanan yoğun yağışların ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu.

Yaşanan sel felaketinde ise 17 vatandaş hayatını kaybetti.

Depremin ardından prefabrik eve yerleştiler

Adıyaman'da yaşayan Savaş Özer, eşi Emine Karakaplan Özel ve iki çocuklarıyla depremin ardından sel felaketi yaşadı.

Evlerinden mobilya ve beyaz eşyalarını alarak ilçenin Fethiye Mahallesi'ndeki Çanakçı Sokağı'nda bulunan prefabrik evlerine yerleşen aile, 2 akrabalarını da yanlarında misafir etti.

Sele kapılmaktan son anda kurtuldular

15 Mart'ta ilçede yaşanan sel felaketine evlerinde yakalanan aile, sulara kapılmaktan son anda kurtuldu.

Ailenin yaşadığı prefabrik ev ise balçık ve moloz yığınlarının içinde kaldı.

Kayaların sürüklenmesiyle evi terk ettiler

Eşyaları kullanılamaz hale gelen aile, hem depremin acısını hem de selin neden olduğu tahribatın üzüntüsünü yaşıyor.

Baba Özer, selin meydan geldiği gün evde beş kişi olduklarını, sürüklenen kayaların çıkardığı sesle hızlıca evi terk ettiklerini söyledi.

"Bir iki dakika daha kalsaydık bizleri de götürecekti"

Selin getirdiği moloz yığınlarının bir anda evin etrafını sardığını anlatan Özer şu şekilde konuştu:

Selle gelen kayalar evin arka duvarlarını yıktı. Saniyelerle kurtulabildik. Hemen karşı tarafa kaçtık. Eğer bir iki dakika daha kalsaydık belki bizleri de götürecekti. O korkuyla çocukları kucaklayıp götürdük.

"Yağmurdan kaçarken doluya yakalandık"

Ev ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlatan Özel, şunları kaydetti:

Ev çamur, moloz ve kayaların içinde kaldı. Evin içine kamyonlar dolusu moloz girdi. Kullanılacak herhangi bir eşyamız kalmadı.



Depremden sonra tam da alışmaya, toparlanmaya çalışıyorduk, bu durum olunca yine dağıldık. Yağmurdan kaçarken doluya yakalandık. Hayattayız, buna da şükür. İnşallah bundan daha büyük felaketlerle karşılaşmayız.



Evin dört bir tarafı balçığa gömülmüş durumda. Deprem dolayısıyla büyük bir kaybımız vardı, bu da ikincisi oldu.

"Depremden kurtardığımız eşyaları sel götürdü"

Aynı evde misafir olarak kalan Yusuf Aşkın da evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü ifade ederek şu şekilde konuştu: