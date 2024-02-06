Adıyaman'da depremin 1. yılı: Konteyner kent havadan görüntülendi

İHA
Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle asrın felaketini yaşadı.
11 ili etkileyen depremlerde binlerce ev yerle bir olurken binlerce kişi hayatını kaybetti.
1 yıl sonra havadan Adıyaman
Depremlerden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman 1 yıl sonra havadan görüntülenirken yıkılıp temizlenen binalardan geriye kalan boş alanlar kentin aldığı hasarı gözler önüne serdi.
Kuş bakışı objektiflere yansıyan görüntülerde, kentte enkaz yığınlarının kaldırıldığı yerlerde boş arazilerin kaldığı ve binlerce ağır hasarlı binanın yıkılmayı beklediği görüldü.
Depremden sonra kurulan konteyner kentlerde ise vatandaşlar çetin kış şartlarında yaşama tutunmaya çalışıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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