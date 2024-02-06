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Adıyaman'da depremin 1. yılı: Konteyner kent havadan görüntülendi

Adıyaman'da depremin 1. yılı: Konteyner kent havadan görüntülendi Depremden büyük ölçüde etkilenen Adıyaman’da kurulan konteyner kentler ile yıkılıp temizlenen binalardan geriye kalan ve adeta bir ovaya dönüşen geniş alanın son hali havadan görüntülendi.