Adıyaman'da depremin ardından meydanda binaların olduğu alan boş kaldı Depremin en fazla hasara neden olduğu illerden birisi olan Adıyaman’da yıkılan binaların kaldırılmasıyla geniş boş alanlar oluştu.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler geniş coğrafyada büyük yıkıma uğradı.

11 ili etkileyen depremlerin üzerinden 5 ay geçerken yıkımın en fazla olduğu Adıyaman hayalet şehre döndü.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman’da binlerce yapı yıkıldı, 10 binlerce yapı yıkılacak.

Adıyaman’da ki mevcut yapıların yüzde 68,1’i hasar gördü.

Yıkılan ve acil yıkılacak olan 8 bin 293 binanın enkazlarının kaldırılmasıyla kent adete ‘savaştan çıkmış’ bir şehir görüntüsüne büründü.

Deprem sonrası, kent merkezinin birçok bölgesinde geniş meydanlar oluştu.

20 bin bina hasar aldı

Yıkılan binaların enkazlarının kaldırılmasıyla oluşan boş alanlar, 20 bin 201 ağır hasarlı binalarının tamamın yıkılmasıyla daha da artacak.

Havadan kaydedildi

Adıyaman’ın deprem öncesi çekilmiş dron görüntüleri ile deprem sonrası çekilen görüntüler karşılaştırıldığında deprem felaketinin kentte yaptığı yıkımın büyüklüğünü gözler önünü seriliyor.

Yıkık kent olan Adıyaman’da imar planının yeniden yapılması ile kentte bu alanların yeniden yapılar ile dolması bekleniyor.