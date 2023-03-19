Adıyaman’da depremin yeni görüntüleri Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman’da yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, binlerce can kaybına neden oldu.

Binlerce binanın yıkıldığı 11 şehir, enkaza döndü.

Yeni görüntüler

Günlerce arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü kentlerde yeni konutların yapımına başlandı.

Türkiye, büyük acının yarasını sarmaya çalışırken, asrın felaketinin yaşadığı 6 Şubat’tan yeni bir görüntü daha ortaya çıktı…

Yer Adıyaman…

Ölümden kaçış...

Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve panik yansıdı.

Görüntülerde, iş yerinin içindeki dökülen eşyalar, yan binanın yıkılması, binalardan kaçan insanların yaşadığı korku, insanların sokakta yaşadıkları telaş ve hasarlı binadan çıkış anları yer aldı.