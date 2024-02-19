Adıyaman'da depremzede aile kalıcı konutuna yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Şubat tarihinde çektiği kurada ismi çıkan Adıyamanlı depremzede aile, kalıcı konutuna taşındı. Evine yerleşen aile, dairenin hayallerindeki gibi olduğunu belirterek mutluluğunu paylaştı.

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İHA

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaralar sarılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde 11 ilde binlerce kişi hayatını kaybederken, evler yerle bir oldu.

Kurada ismi çıkan vatandaşlar evlerine yerleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Şubat tarihinde kuraları çekilen kalıcı deprem konutlarına, Adıyamanlı depremzede vatandaşlar yerleşiyor.

Konteyner ve prefabrik kentte aylardır yaşamlarını süren Adıyamanlı depremzedeler, kalıcı konutlara geçmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.

Ekiplerin yardımıyla taşınma işleri gerçekleşti

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kaldıkları geçici barınma merkezlerinden alınan afetzedelerin bir kısmına anahtar teslimi yapılırken, bir kısmı ise eşyalarını yerleştirdi.

Konteynerden ayrıldılar

Konteynerde kalan ve konut çıkan aileler komşularıyla vedalaşarak, geçici barınma merkezinden ayrıldı.

Adıyaman’da konutlara yerleşen İsmet ve Ayten Sonuç çifti, ağır hasarlı evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını yerleştirdi.

Mutlulukları gözlerinden okundu

Sonuç çifti, temizliği yapılan konuta eşyalarını AFAD ekiplerinin yardımı ile yerleştirirken mutlulukları yüzlerine yansıdı.

"Bu kadar erken olacağını zannetmiyordum"

İsmet Sonuç, evi çok beğendiklerini belirterek, “Kurada bize ev çıktı, malzememizi getirdik. Olan malzememizi dizdik. Elhamdülillah mutluyuz. Çok heyecanlıyım. Evi gördük çok mutlu olduk. Ev çok güzel. Daha önce üç-dört evimiz oldu ama böyle güzeli olmadı. Devletten Allah razı olsun. Bu kadar erken olacağını zannetmiyordum. Beklediğimizden daha erken verdiler. 2-3 sene bekleyeceğimizi sanıyordum. Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun ömür versin.” dedi.

"Haberi aldığımda o gece uyuyamadım"

Ayten Sonuç ise kendilerine ilk kurada konut çıkmasının sürpriz olduğunu dile getirerek, “Çok mutluyuz, Allah herkesten razı olsun. Haberi aldığımda o gece uyuyamadım. Haberimiz yoktu, bize sürpriz oldu. Allah herkese nasip eder inşallah. Ev çok güzel, hayalimdeki ev. Kendimiz yapsaydık da anca böyle olurdu.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)