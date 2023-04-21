Adıyaman'da depremzede vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
ensonhaber.com

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan bayramı nedeniyle Adıyaman'a gitti.

Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını etti.

Mezarlık ziyaretinde olay çıktı

Kılıçdaroğlu mezarlık ziyaretini gerçekleştirdiği anda dikkat çeken bir olay yaşandı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet depremzede vatandaşlar için Fatiha okumak istedi.

"Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki..."

O anlarda bir vatandaş, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek gösterdi.

Mezarlıkta bulunan diğer vatandaşlardan bazıları da şahsa, "Terbiyesizlik yapma" sözleriyle cevap verdi.

Medyascope'un aktardığına göre yaşananların ardından duasını tamamlayan Kılıçdaroğlu mezarlıktan ayrıldı.

Adıyaman'da depremzede vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Adıyaman'da depremzede vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Adıyaman'da depremzede vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki