Adıyaman'da depremzede vatandaştan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki Adıyaman'da bir vatandaş, hayatını kaybeden depremzedelerin mezarını ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

ensonhaber.com Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan bayramı nedeniyle Adıyaman'a gitti. Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinde olay çıktı Kılıçdaroğlu mezarlık ziyaretini gerçekleştirdiği anda dikkat çeken bir olay yaşandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet depremzede vatandaşlar için Fatiha okumak istedi. "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki..." O anlarda bir vatandaş, "Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna neden Fatiha okutturuyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Mezarlıkta bulunan diğer vatandaşlardan bazıları da şahsa, "Terbiyesizlik yapma" sözleriyle cevap verdi. Medyascope'un aktardığına göre yaşananların ardından duasını tamamlayan Kılıçdaroğlu mezarlıktan ayrıldı.