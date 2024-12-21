Adıyaman'da DEVA Partili belde başkanı istifa etti

DEVA Partisi'nde istifa depremi...
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde DEVA Partisi'nden belediye başkanı seçilen Haydar Sert, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI NİYAZ EDİYORUM"
Haydar Sert, açıklamasında beldenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Kasabamızın kanayan yarası haline gelmiş sorunlara kalıcı çözümler üretip, beldemizi gelecek yarınlara selamet içerisinde ulaştırmak adına ve sizlerden gelen talep üzerine bugün itibarıyla DEVA Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararın tüm beldemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum
SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKMIŞTI
Haydar Sert, DEVA Partisi adayı olarak girdiği 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 38.22 oya sahip AK Partili rakibini yüzde 41 oyla geçerek belde belediye başkanlığını kazanmıştı.
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