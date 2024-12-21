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Adıyaman'da DEVA Partili belde başkanı istifa etti

Adıyaman'da DEVA Partili belde başkanı istifa etti Adıyaman'ın Besni ilçesi Suvarlı beldesinden Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) belediye başkanı seçilen Haydar Sert, partisinden istifa ettiğini açıkladı.