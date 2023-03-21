Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Adıyaman'ı da ciddi biçimde etkiledi.
Şehirde yıkılan binalar binlerce canımıza mezar oldu.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Bölgeyi toparlamak için çalışmalar sürerken, depremlerde yıkılan ya da ağır hasarı olduğu için yıkım kararı alınan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce gerçekleştiriliyor.
Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin görev yaptığı çalışmalarda, güvenlik güçleri de önlem alıyor.
Bilirkişi heyetleri demir ve beton numuneleri alıyor
Bilirkişi heyetlerinin savcılar gözetiminde demir ve beton numuneleri almasının ardından kamyonlara yüklenen enkaz, belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.