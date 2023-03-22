Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Adıyaman'ı da ciddi biçimde etkiledi.
Şehirde yıkılan binalar binlerce canımıza mezar oldu.
Adıyaman'da Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda güvenlik güçleri de önlem alıyor.
Yıkımı ev sahipleri takip ediyor
Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, alınan güvenlik tedbirleriyle ev sahipleri de takip edebiliyor.
Kentteki enkazlardan savcılar gözetiminde bilirkişi heyetleri, demir ve beton numuneleri almaya da devam ediyor.
Belirlenen depolama alanlarına götürülüyor
İş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkazlar, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülüyor.