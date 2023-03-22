Adıyaman'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları, kent merkezi ile ilçelerde devam ediyor.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Adıyaman'ı da ciddi biçimde etkiledi. Şehirde yıkılan binalar binlerce canımıza mezar oldu. Adıyaman'da Siteler, Kayalık, Turgut Reis ve Cumhuriyet mahallelerinde birçok iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda güvenlik güçleri de önlem alıyor. Yıkımı ev sahipleri takip ediyor Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, alınan güvenlik tedbirleriyle ev sahipleri de takip edebiliyor. Kentteki enkazlardan savcılar gözetiminde bilirkişi heyetleri, demir ve beton numuneleri almaya da devam ediyor. Belirlenen depolama alanlarına götürülüyor İş makineleriyle kamyonlara yüklenen enkazlar, kentin iki noktasında belirlenen depolama alanına götürülüyor.