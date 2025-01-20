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AA

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin etkileri sürüyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.

4 BİN 500'DEN FAZLA ORTA HASARLI BİNA BELİRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında, Adıyaman genelinde 4 bin 500'den fazla orta hasarlı bina belirlendi.

Güçlendirme başvurusu yapılmayan binalar için İl Özel İdaresi koordinesinde yıkım ihalesi tamamlanarak çalışmalar başlatıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler, güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıların kontrollü şekilde yıkımını gerçekleştirirken, enkaz kaldırma çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.