Adıyaman'da HDP milletvekili Ayten Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İHA

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, HDP’nin Adıyaman milletvekili adayı olan Ayten Yılmaz'ın Ankara’da ikamet ettiği tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda kurulan kadın hareketi adı altında faaliyetlerde bulunan, 2015 seçimlerinde HDP’nin Adıyaman milletvekili adayı olan Ayten Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca çalışmalar kapsamında, Ayten Yılmaz'ın Adıyaman’da düzenlenen sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyonla gözaltına alınan Ayten Yılmaz, Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Yılmaz, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.