Adıyaman'da kaba inşaatı biten deprem konutlarında dış cephe çalışmalarına başlandı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, TOKİ ve Emlak Konut tarafından temeli atılan 26 bin 312 konuttan kaba inşaatı tamamlananlarda dış cephe çalışmalarına başlandı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce cana mal oldu…

Milyonlarca kişinin etkilediği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde, binlerce bina da yıkıldı.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren devlet-millet el ele verdi, yaraları sarmaya çalıştı.

Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

26 bin 312 konutun inşası hızla devam ediyor

Depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentler arasında yer alan Adıyaman'da kent merkezi ile Besni, Tut, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapımına başlanan 26 bin 312 konutun inşası hızla devam ediyor.

Etaplar halinde yükselen konutlarda kaba inşaatı tamamlananlarda dış cephe mantolamaya geçiliyor.

TOKİ uzmanı ve inşaat mühendisi Yılmaz Ceylan, Örenli Mahallesi'nde 159 blok 3 bin 34 konutun yapımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"7/24 canla başla çalışmalarımız devam etmektedir"

Bölgedeki inşaatların hızlı bir şekilde tamamlanması için yoğun çalıştıklarını aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

Betonarme ve duvar imalatları tamamlanan bloklarımızda cephe kaplama imalatlarımıza geçiliyor. İçeride duvar akabinde sıvı imalatlarımız devam ediyor. Sıva imalatlarımızın akabinde binalarımızda seramik imalatlarımız, ondan sonra ahşap mobilya, boya imalatlarımız devam edecek. Hızlı bir şekilde afetzedelerimize konutlarını teslim etmek için 7/24 canla başla çalışmalarımız devam etmektedir.

"Binalarımızı hızlıca yapacağız"

Emlak Konut tarafından yapılan konutlarda görev yapan inşaat mühendisi Ferhat Karakuş da kent merkezindeki İndere bölgesinde deprem konutlarının yapımının sürdüğünü ifade etti.

Depremin ardından bölgede zemin etüdü gerçekleştirilmesinin ardından hızlı bir şekilde inşaata başladıklarını belirten Karakuş şunları kaydetti: