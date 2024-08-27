Adıyaman'da kalıcı konutların yapımı sürüyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde, afetzedeler için inşa edilen inşa edilen kalıcı konutlardaki çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

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AA

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremler nedeniyle 11 ilimiz hasar gördü.

Sarsıntılar nedeniyle yıkıntıların yaşandığı şehirlerden biri de Adıyaman oldu.

Depremlerin ardından yapılan çalışmalarda bin 872 hak sahibinin belirlendiği Besni ilçesinde yapımına başlanan deprem konutlarından 235'inin inşaatı tamamlandı.

107'Sİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kura çekimleri gerçekleştirilen konutlardan 107'si ise depremzede hak sahibine teslim edildi.

Diğer projelerin de tamamlanması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğü şantiyeler, drone'la görüntülendi.

ANAHTARI ALAN HAK SAHİPLERİ DUACI

Anahtarını teslim alan hak sahiplerinden Mustafa Güler, gazetecilere, depremlerde evinin ağır hasar alarak yıkıldığını aktardı.

Kısa süre içerisinde yeni evlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğimi ve ona minnet duygumun olduğunu söylemek istiyorum. Depremde bizi yalnız bırakmadı, kaybettiğimiz evlerimizi bize yeniden inşa ederek teslim ettiler. Çok zorlu bir süreçti. Bunu da en iyi şekilde devlet ve millet olarak atlattık."

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kısa sürede evinde yeni yaşamına başlayacağını ifade eden Güler, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anahtarlarımızı teslim aldık, kısa süre içerisinde taşınacağız. Biraz temizlik işlerimiz var. Onları da tamamlayınca yeni hayata başlayacağız." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)