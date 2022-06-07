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    Adıyaman'da, kayalıkların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Kırsal alanda yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında, kayalıkların arasına gizlenmiş PKK/KCK'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • 07.06.2022 - 16:46
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    Adıyaman'da, kayalıkların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Adıyaman’da, terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlı bir şekilde devam ediyor.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, İl Jandarma Komutanlığı arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

    İHA’nın haberine göre; kırsal alanda kayalıklar arasında gizlenmiş halde olan ve 2016/2017 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen kaleşnikof silah ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemeler

    Ele geçirilen malzemeler ise şöyle:

    1 adet seri numarası bulunmayan AK-47 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet AK-47 kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 120 adet 7,62X39 AK-47 kaleşnikof marka silaha ait fişek, 18 adet büyük pil, 5 top 100 metrelik toplamda 500 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 350 kilogram gübre olduğu değerlendirilen beyaz renkli madde, 60 kilo toz şeker, 50 kilo bulgur, 40 kilo pirinç, 50 kilo makarna, 10 litre zeytinyağı, 8 litre ayçiçek yağı, 10 kilo siyah poşet içerisinde çay, 6 kilo krem çikolata, 12 kilo tuz, 10 ilo zeytin, 100 kilo un, 1 adet tencere, 5 kilo toz deterjan, 50 adet hazır çorba, 2 adet 12 kilogramlık boş mutfak tüpü, 5 adet 200 litrelik jelikan bidon, 3 adet 100 litrelik jelikan bidon, 4 adet M-16 şarjörü, 1 adet mont, 91 adet 5,56X45 mm M-16 silahına ait fişek yer aldı.

    Malzemeler imha edildi, soruşturma derinleştirildi

    Ele geçirilen ve delil niteliği taşımayan malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi.

    PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik gerek kırsalda gerekse merkezdeki soruşturmaların derinleştirildiği öğrenildi.

    Adıyaman da, kayalıkların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi #1

    Adıyaman da, kayalıkların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi #2


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