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Adıyaman'da, kayalıkların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Adıyaman'da, kayalıkların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kırsal alanda yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında, kayalıkların arasına gizlenmiş PKK/KCK'ya ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mühimmat ele geçirildi.