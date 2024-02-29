Adıyaman'da maden işçileri enkaz altından çıkardıkları genç kızı yalnız bırakmadılar Songül Göksu, depremde 3. günün ardından maden işleri tarafından enkaz altından çıkarıldı. Genç kız ile aralarında güçlü bir bağ oluşan işçiler, Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda yarışan depremzede kızı yalnız bırakmadı.

AA

Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen yaralar sarılmaya devam ediyor.

11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybederken, enkaz altına kalarak yaralananlar da oldu.

Onlardan biri de depreme Adıyaman'da yakalanan Songül Göksu'ydu.

Maden işçileri hayatını kurtardı

Göksu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Zonguldak'tan bölgeye giderek kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçilerinin hayatını kurtardığı onlarca kişiden biri.

3 gün sonra enkaz altından çıkarıldı

Yıkılan 7 katlı yurt binasının enkazından üçüncü günde iki arkadaşıyla beraber çıkarılan 20 yaşındaki Songül'ün bacakları, hayati risk taşıdığı için ampute edildi.

Songül ile göçük altındayken kendisine yardım eli uzatan maden işçileri arasındaki iletişim, tedavi sürecinde de devam etti.

Karate şampiyonası için Ankara'ya geldi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon döneminde karateye başlayan Songül, Türkiye Para Karate Şampiyonası'nda mücadele etmek için Ankara'ya geldi.

İşçiler yalnız bırakmadı

Maden işçileri Sinan Durdu, Çağdaş Kahraman, Mahsun Yılmaz, Murat Sönmez ve Ramazan Direk, ilk profesyonel turnuva deneyimini yaşayan Songül'ü burada da yalnız bırakmadı.

"Onlar yanımda olunca kendimi hiç yalnız hissetmiyorum"

Kadınlar K30 kategorisinde kazandığı gümüş madalyanın sevincini madenci ağabeyleriyle yaşayan Songül, yaptığı açıklamada, "Biz enkaz altındayken artık ümidimizi kesmiştik. 'Çıkamayacağız' diyorduk. Sonra ağabeylerin 'Sizi çıkartacağız, sakın uyumayın.' sesleri geldi. Çıktıktan sonra ağabeylerle görüştük, görüşmeyi de kesmedik. Onları çok seviyorum. Bütün maçlarıma gelsinler istiyorum. Onlar yanımda olunca kendimi hiç yalnız hissetmiyorum." dedi.

"Sporu bırakmayacağım, devam edeceğim"

Songül, sporun hayatındaki anlamına dair, "Sporla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Hastaneye geldikten sonra öğrendim. Karate bana fiziksel olarak çok iyi geliyor. Kollarım çalışıyor, kendimi çok iyi hissediyorum. Türkiye 2'ncisi oldum ama birinci olmayı da isterdim. Diğer maçlarda inşallah. Sporu bırakmayacağım, devam edeceğim. Spor artık hayatımın bir parçası oldu. Para karateye devam edeceğim. Bir de masa tenisi var." ifadelerini kullandı.

Lisede ebe yardımcılığı bölümünü bitiren Songül, üniversite sınavına hazırlandığını ve sağlık çalışanı olmak istediğini söyledi.

"Ne yapabilirim diye düşünüp bulundukları durumdan çıkmalarını istiyorum"

Songül, bedensel engelli bireylere, "Bu durumdayken hiç içime kapanmadım. Hiç içlerine kapanık olmasınlar, her şeyi değerlendirsinler. Mesela bazıları odaya kapanıyor. Tam tersi odaya kapanmasınlar. 'Ne yapabilirim?' diye düşünüp bulundukları durumdan çıkmalarını istiyorum." tavsiyesinde bulundu.

"Kader bizi orada birleştirdi"

Afet bölgesine giden ekipteki Sinan Durdu, "kara günler" diye tabir ettiği anıları hatırlamak istemediğini belirterek, "Songül ile 9 Şubat'ta tanıştık. Hiç gitmediğimiz bir memleket, hiç görmediğimiz bir toprak, her taraf yıkılmış... Tesadüf, kader bizi orada birleştirdi Songül'le. Burada 11 ay hastanede yattı. 11 ay boyunca biz fırsat buldukça ekip arkadaşlarımızla beraber ziyaretine geldik. Telefon trafiğimiz hiç eksik olmadı. Depremin yıl dönümünde yine Adıyaman'daydık, Songül kızımızı orada da ziyaret ettik. Yani bağımızı hiç koparmadık." yorumunu yaptı.

"8 gün 80 seneymiş gibi birbirimizden kopamadık"

Durdu, Songül ile aralarındaki kuvvetli bağın sebebinin ne olduğu sorusuna, "Bazı hayatlar orada kaldı, bazılarının hayatı da Adıyaman'da kesişti. Hiç birbirini tanımayan insanların ortak noktası oldu orası bir anda. İtfaiyecisi, ambulansçısı... Herkesle orada çok sıkı bağlar kurduk. Orada 7-8 gün kaldık ama o 8 gün 80 seneymiş gibi birbirimizden kopamadık." yanıtını verdi.

"Bağımızı koparmadık, bizim ailemizden biri oldu"

Bir diğer maden işçisi Murat Sönmez ise "Deprem dolayısıyla tanıştık. Keşke öyle bir şey olmasaydı, daha güzel bir şekilde tanışabilseydik. Bağımızı koparmadık, bizim ailemizden biri oldu. Kardeşimiz, ablamız, çocuğumuzun yerine koyduk. O bizi arıyor, biz onu arıyoruz. Burada maç olduğunu, karate şampiyonası olduğunu söyledi. Biz de kırmadık, geldik. Dünya şampiyonu olsaydı peşinden gitmeye razıydık. (Avrupa veya dünya şampiyonası) Gidebilirsek gideceğiz yani. Kardeşimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ona da başarılar diliyor, ikinci olduğu için tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)