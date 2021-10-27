Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir maskeli hırsız, bakkala girerek elindeki silahla paraları istedi. Bakkalda para olmadığını öğrenen hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Adıyaman merkezde marketi soymaya çalışan maskeli hırsız, korku dolu anlar yaşattı.

Yeni Mahalle'de bulunan Aziz Göçer’e ait markete gelerek cerrahi maskeyle yüzünü kapatan bir şahıs, elindeki tabancayı 60 yaşındaki Göçer’e doğrulttu. Ara sokak içerisindeki marketi işleten Göçer, kendisinde ve kasada para olmadığını, herhangi bir şey veremeyeceğini söyledi.

PARA OLMADIĞINI ANLAYINCA HIZLICA KAÇTI

Elinde silahla, Göçer’den paraları isteyen kimliği belirsiz soyguncu, paranın olmadığını anlayınca olay yerinden hızla kaçtı. Bu esnada Aziz Göçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek markette ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ GÜN DE HIRSIZLIK VAKASI YAŞANMIŞTI

Öte yandan, önceki gün ise Yeni Mahalle TOKİ Yolu üzerinde bulunan bir zincir markette de kimliği belirsiz bir şahıs tarafından soygun girişimi olmuş ve şahıs herhangi bir şey alamadan olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da maskeli hırsız bakkalı soymaya çalıştı VİDEO