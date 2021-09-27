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Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

Kahta ilçesinde bir grup öğrenciyi taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonrası 10 kişi yaralanırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.