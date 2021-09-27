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    Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

    Kahta ilçesinde bir grup öğrenciyi taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonrası 10 kişi yaralanırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 00:35
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    Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

    Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

    Bir grup üniversite öğrencisi yaptıkları Nemrut Dağı gezisi sonrası İbrahim P. idaresindeki minibüse binerek şehir merkezinin yolunu tuttu.

    10 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, Arsemia yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi.

    Meydana gelen kazada minibüste bulunan üniversite öğrencilerinden 10 kişi yaralandı.

    Adıyaman da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve otomobillerle Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan 10 yaralı öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı VİDEO

    Adıyaman da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı #2

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