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- Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
- İHA
- 27.09.2021 - 00:35
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi.
Bir grup üniversite öğrencisi yaptıkları Nemrut Dağı gezisi sonrası İbrahim P. idaresindeki minibüse binerek şehir merkezinin yolunu tuttu.
10 ÖĞRENCİ YARALANDI
Üniversite öğrencilerini taşıyan minibüs, Arsemia yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi.
Meydana gelen kazada minibüste bulunan üniversite öğrencilerinden 10 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve otomobillerle Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan 10 yaralı öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı VİDEO