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    Adıyaman'da örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu

    Jandarma ekipleri, kırsal alanda 2014-2016 yıllarına ait terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen, toprağa gömülü şekilde yaşam malzemeleri buldu
    • 12.11.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 17:48
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    Adıyaman'da örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu

    Adıyaman'ın merkez bölgesine bağlı kırsal bir alanda 2014-2016 yılları arasında aktif olarak faaliyet göstermiş olan terör örgütü gruplarının kullandığı yönünde değerlendiren malzemeler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ele geçirildi.

    Kayalık alanın altından yaşam malzemeleri çıktı

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, "Leylak" isimli dedektör köpeğin de katılımıyla toprağa gömülü yaşam malzemesi buldu.

    Terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri, olay yeri inceleme timi tarafından alındı.

    Delil niteliğindeki malzemelere el konuldu

    Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılarak delil niteliğindeki malzemelere el konuldu.

    İHA'nın haberine göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

    Adıyaman da örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu #1


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