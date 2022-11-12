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- Adıyaman'da örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu
Adıyaman'da örgüt mensuplarının yaşam malzemesi bulundu
- 12.11.2022 - 17:41
- Güncelleme : 12.11.2022 - 17:48
Adıyaman'ın merkez bölgesine bağlı kırsal bir alanda 2014-2016 yılları arasında aktif olarak faaliyet göstermiş olan terör örgütü gruplarının kullandığı yönünde değerlendiren malzemeler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ele geçirildi.
Kayalık alanın altından yaşam malzemeleri çıktı
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, "Leylak" isimli dedektör köpeğin de katılımıyla toprağa gömülü yaşam malzemesi buldu.
Terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen kayalık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette bulunan yaşam malzemeleri, olay yeri inceleme timi tarafından alındı.
Delil niteliğindeki malzemelere el konuldu
Olay yerinde gerekli çalışmalar yapılarak delil niteliğindeki malzemelere el konuldu.
İHA'nın haberine göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.