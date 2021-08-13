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    Adıyaman'da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı

    Adıyaman’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracın kaldırımda duran gençlerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Gençlere çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 19:27
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    Adıyaman'da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı

    Adıyaman'da sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 NA 007 plakalı Renault marka otomobil, Yeşilyurt mahallesi 2188 Sokak içerisinde kontrolden çıkarak kaldırımda duran Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural’a çarptı.

    Meydana gelen kazada 4 genç yaralanırken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ise bir ikametin bahçe duvarına çarparak durabildi.

    KALDIRIMDA DURAN GENÇLERİ ÇARPIP KAÇTI

    Sürücü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

    Yaralanan Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN BEKLEDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

    Öte yandan kazada yaralanan gençlerin düğüne gitmek için kaldırımda bekledikleri öğrenildi.

    Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 4 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Adıyaman da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı #1

    Adıyaman da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı #2

    Adıyaman da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı #3

    Adıyaman da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı #4

    Adıyaman da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı #5

    Adıyaman da otomobil kaldırımda duran gençlerin arasına daldı #6

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