Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, İsa U. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Besni Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Büyükçelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.