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    Adıyaman'da parfüm hırsızı kameralara yansıdı

    Adıyaman’da bir markete giren şahıs, reyonda bulunan parfümleri koklayarak çalıp götürdü.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 14:33
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    Adıyaman'da parfüm hırsızı kameralara yansıdı

    Adıyaman'da Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, market içerisinde bir süre gezinmeye başladı.

    Marketin kozmetik reyonunda bulunan parfümleri gözüne kestiren şahıs, parfümleri tek tek denemeye başladı.

    PARFÜMÜ CEBİNE ATIP, MARKETTEN ÇIKTI

    Kokusu hoşuna giden parfümü cebine koyan şahıs daha sonra marketten soğukkanlı bir şekilde çıkarak uzaklaştı.

    Şahsın hareketlerinden şüphelenen market görevlileri kameraları incelediklerinde şahsın kozmetik reyonundan parfüm çaldığı tespit edildi.

    Adıyaman'da parfüm hırsızı kameralara yansıdı

    Adıyaman da parfüm hırsızı kameralara yansıdı #1

    Adıyaman da parfüm hırsızı kameralara yansıdı #2

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