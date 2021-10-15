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Adıyaman’da PKK/KCK’ya ait malzemeler ele geçirildi

Adıyaman’da PKK/KCK’ya ait malzemeler ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Derinsu köyü kırsalında yapılan arazi tarama çalışmalarında, PKK/KCK’ya ait çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.