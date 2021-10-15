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- Adıyaman’da PKK/KCK’ya ait malzemeler ele geçirildi
Adıyaman’da PKK/KCK’ya ait malzemeler ele geçirildi
- İHA
- 15.10.2021 - 10:26
- Güncelleme : 15.10.2021 - 10:31
Adıyaman’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-8 (Şehit Uzm.J.V.Kad.Çvş. Kürşat Yılmaz-37) Operasyonu kapsamında Adıyaman merkez Derinsu köyü kırsalında arazi tarama çalışmaları yaptı.
Çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen, toprağa gömülü vaziyette patlama yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemeleri bulundu.
ELE GEÇİRİLENLER
3 adet 50 litrelik jelikan bidon, 1 adet 12 kilo mutfak tüpü, 1 adet 2,5 kilo piknik tüpü, 1 adet piknik tüpüne ait başlık, 1 adet sırt çantası şeklinde torba, 1 adet 50 santim uzunluğunda akü bağlantı kablosu, 2 adet akü, 2 adet poşet içerisinde 52 kilo gübre, 1 adet el testeresi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Adıyaman’da PKK/KCK’ya ait malzemeler ele geçirildi VİDEO
MALZEMELER OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ
Tüm malzemeler, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildi.
Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü terör örgütleri ile mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.