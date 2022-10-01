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- Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin arazi aramasında, 2 ayrı bölgede bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
- 01.10.2022 - 21:03
- Güncelleme : 01.10.2022 - 21:33
Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesi sürüyor.
Bu kapsamda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik Adıyaman kırsalındaki arazi taraması yapıldı.
Çalışmalar devam ediyor
DHA'nın haberine göre arazide 2 ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi VİDEO