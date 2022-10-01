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    Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

    Jandarma ekiplerinin arazi aramasında, 2 ayrı bölgede bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
    • 01.10.2022 - 21:03
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 21:33
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    Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesi sürüyor.

    Bu kapsamda Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik Adıyaman kırsalındaki arazi taraması yapıldı.

    Çalışmalar devam ediyor

    DHA'nın haberine göre arazide 2 ayrı noktada toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

    Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor.

    Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi VİDEO

    Adıyaman da PKK lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi #1

    Adıyaman da PKK lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi #2


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