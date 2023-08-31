Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK’ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Ekiplerin soruşturması sürüyor.

İHA

Kahraman Mehmetçik, teröre geçit vermiyor.

Ülke içerisinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Öte yandan yurdun içinde terörü bitirmeye kararlı Kahraman Türk askeri, birçok noktada çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda arama-tarama faaliyetleriyle teröristlerin mağara, sığınak ve barınaklarına giriliyor.

Teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Son olarak bir hareketlilik de Adıyaman'da yaşandı.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yer alan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemesi bulundu.

Toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kırsalda icra edilen tarama faaliyetinde, 2018-2019 yılları arasında bölgede faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette bir kısım yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.