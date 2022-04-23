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- Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kömürler beldesi kırsalında yapılan aramalar neticesinde, PKK’ya ait olduğu belirlenen toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.
- 23.04.2022 - 13:48
- Güncelleme : 23.04.2022 - 13:49
Adıyaman’da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömürler beldesindeki kırsalında arama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Ele geçirilenler
AA’nın haberine göre; yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 büyük tüp, 5 piknik tüpü, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda imha edildi.