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Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kömürler beldesi kırsalında yapılan aramalar neticesinde, PKK’ya ait olduğu belirlenen toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.