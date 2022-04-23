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    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Kömürler beldesi kırsalında yapılan aramalar neticesinde, PKK’ya ait olduğu belirlenen toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.
    • 23.04.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 13:49
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    Adıyaman'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

    Adıyaman’da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömürler beldesindeki kırsalında arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

    Ele geçirilenler

    AA’nın haberine göre; yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 büyük tüp, 5 piknik tüpü, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda imha edildi.

    Adıyaman da PKK ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi #1


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