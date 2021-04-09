Adıyaman’da PKK’ya yardım eden çoban tutuklandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kırsalda teröristlere lojistik yardım sağlayan çoban tutuklandı.

Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler PKK/KCK örgütüne yardım yataklık yapan ve finans sağladığı kişilere yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi teröristlerin lojistik ihtiyacını karşılayan bir şahsın olduğunu tespit etti.

TERÖRİSTLERDEN DÖVİZ ALDI

Teröristlerden aldığı dövizleri bozdurarak ihtiyaçlarını giderdiği tespit edilen ve çobanlık yaptığı öğrenilen Abdurrahman S. isimli şahsı gözaltına aldı.

Şahıs sorgulanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.