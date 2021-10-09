Bebekli iki kadının mezarlık içerisine doğru ilerlediğini görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, mezarlıkta olumsuz bir duruma rastlamadı.

Adııyaman'ın Esentepe Mahallesi'nde ilginç anlar yaşandı.

TOKİ yolu üzerinde bulunan mezarlık civarından geçen vatandaşlar, kucağında birkaç aylık olan bebekli iki kadının mezarlık içerisine doğru ilerlediğini fark ederek durumdan şüphelendi.

60’lı ve 20’li yaşlar da olan her iki kadının kendilerinin fark edildiğini anlaması üzerine bu defa boş arazilere girdiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Geçtiğimiz hafta annesi ve ninesi tarafından mezarlığa diri diri gömülen ve öğrenciler tarafından son anda canlı olarak kurtarılan bebek olayının ardından yine ihbar alan polis ekipleri alarma geçti.

POLİSLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İhbar edilen mezarlığa ve çevresinde yer alan boş arazi bölgesine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, boş arazilerde ve mezarlıkta didik didik arama yaptı.

MEZARLIKTA OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Polis ekipleri mezarlık içerisinde ihbar edilen birkaç aylık bebek ile 2 kadın şahsı aradı. Polis ekipleri yaptıkları titiz incelemeler sonrasında ne yeni kazılmış toprağa ne de bebek ile kadınlara rastladı.

Bir süre çevrede araştırmalar yapan polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayınca olay yerinden ayrıldı.

Adıyaman'da polisler ihbar üzerine mezarlıkta arama yaptı VİDEO