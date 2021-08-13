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- Adıyaman'da şehidin cenazesini ablası üniformasıyla, nişanlısı beresiyle uğurladı
Adıyaman'da şehidin cenazesini ablası üniformasıyla, nişanlısı beresiyle uğurladı
- DHA
- 13.08.2021 - 16:17
- Güncelleme : 13.08.2021 - 16:38
Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucunda şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali’nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine getirildi.
Şehit Uzman Çavuş Hakan Bali'nin cenazesi, öğle saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Atatürk Caddesi'ndeki tören alanına götürüldü.
ABLASI ÜNİFORMASINI GİYDİ, NİŞANLISI BERESİNİ TAKTI
4 ay önce babasını kaybeden şehidin ablası Meryem Bali, cenazeye kardeşinin üniformasını giyerek katıldı.
Adıyaman'da şehidin cenazesini ablası üniformasıyla, nişanlısı beresiyle uğurladı VİDEO
27 Temmuz’da nişanlandığı Ümmü Gülsüm Abaz ise komando beresi takarak Şehit Uzman Çavuş Hakan Bali’yi son yolculuğuna uğurladı.
Törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
HOYRATLI KÖYÜ MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Cuma namazını takiben İl Müftüsü Mehmet Taşçı’nın kıldırdığı cenaze namazından sonra, şehidin annesi Fatma Bali, nişanlısı Ümmü Gülsüm Abaz ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.
Şehit Uzman Çavuş Hakan Bali, kılınan namazın ardından Hoyratlı köyü mezarlığına defnedildi.