Adıyaman'da Şehit Er Abdulkadir Akıncı son yolculuğuna uğurlandı Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

AA

Adıyaman bugün şehidine ağladı...

Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şehit düştü.

Akıncı'nın cenazesi, bugün helikopterle Adıyaman Havalimanı'na getirildi.

Şehit Akıncı'nın naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camii'ne götürüldü.

Ailesi gözyaşı döktü

Şehidin babası Mehmet, annesi Meliha ve kardeşi Nehir Akıncı törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Hüseyin Özhan, Mustafa Alkayış, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile diğer ilgililer katıldı.

Toprağa verildi

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)