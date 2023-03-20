Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kıza ait eşyalar bulundu

Türkiye'de felaketlerin izleri silinmeye çalışılıyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçmişken Türkiye yeni bir felaketle güne başladı. 

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. 

Yaşanan sel felaketinde toplam 18 kişi hayatını kaybetti. 

Bunun yanı sıra Adıyaman'da izlerine ulaşılamayan hamile anne ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. 

Yaşanan felaketin ardından bir gelişme yaşandı. 

Anne ve kızın eşyaları tespit edildi 

Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şahısların bazı eşyalarına ulaşıldığı bildirildi.

Annenin cansız bedenine ulaşıldı 

Öte yandan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kıza ait eşyalar bulundu

Çalışmalar devam ediyor 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip,  kızını bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.

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Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kıza ait eşyalar bulundu