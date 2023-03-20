Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kıza ait eşyalar bulundu Depremin ardından selin vurduğu kentte kaybolan hamile anne ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'ya ait olduğu tespit edilen eşyalar bulunurken arama kurtarma çalışmaları sırasında annenin cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye'de felaketlerin izleri silinmeye çalışılıyor... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçmişken Türkiye yeni bir felaketle güne başladı. Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel felaketinde toplam 18 kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra Adıyaman'da izlerine ulaşılamayan hamile anne ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Yaşanan felaketin ardından bir gelişme yaşandı. Anne ve kızın eşyaları tespit edildi Adıyaman'ın Tut ilçesinde etkili kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zümra'yı arama kurtarma çalışmaları sırasında şahısların bazı eşyalarına ulaşıldığı bildirildi. Annenin cansız bedenine ulaşıldı Öte yandan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Çalışmalar devam ediyor Kara Kuvvetleri Komutanlığı 10. Komando Tugayı, polis dalgıçları, sahil güvenlik, jandarma arama kurtarma, jandarma özel asayiş, jandarma sualtı arama kurtarma, AFAD, UMKE, Orman İşletme, DSİ ve itfaiye personelinin bulunduğu çok sayıda ekip, kızını bulmak için yoğun çalışma yürütüyor.