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    Adıyaman’da seyir halindeki kamyonette spor yaptı

    Yolculuk esnasında kamyonet kasasında bulunan kondisyon bisikletini kullanan şahsın o anları görenleri şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 14:00
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    Adıyaman’da seyir halindeki kamyonette spor yaptı

    Adıyaman'ın Yenimahalle Abdulmusa Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasında duran şahıs, herkesin dikkatini çekti.

    KONDİSYON BİSİKLETİNDE SPOR

    Ev eşyaları taşınan kasada bulunan spor bisikletine binen şahıs, yol boyunca pedal çevirip spor yaptı. Yüklü kamyonet bir süre sonra ise gözden kayboldu.

    Şahıs adeta 'sporun yeri ve zamanı olmaz' mesajını verirken, o anlar da başka sürücüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Adıyaman’da seyir halindeki kamyonette spor yaptı

    Adıyaman’da seyir halindeki kamyonette spor yaptı #1

    Adıyaman’da seyir halindeki kamyonette spor yaptı #2

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