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İHA

Başıboş köpekler tehlike saçmaya devam ediyor....

Bu saldırılarda çocuklar başta olmak üzere onlarca insanımız hedef oldu.

Sokak köpekleri bu kez de Adıyaman'da küçük bir çocuğa saldırdı.

KÖPEKLERDEN KOŞARAK KAÇTI

Adıyaman'ın merkezine bağlı bir mahallede okula gitmek üzere yolda yürüyen ilkokul öğrencisini fark eden sokak köpekleri, hızla koşarak küçük çocuğa saldırmaya çalıştı.

Köpeklerin saldıracağını fark eden çocuk, neye uğradığını şaşırarak hızla kaçmaya başladı.

CANINI ZOR KURTARDI

Küçük çocuk civarda bulunan bir parkın oyun grubu içerisine girerek burada kendini köpeklerden korumaya çalıştı.

10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun korkuyla kaçtığı ve ölümle burun buruna geldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

AYNI KÖPEKLER YİNE SALDIRDI

Çocuk köpeklerin uzaklaşmasının ardından bulunduğu yerden ayrılırken yine aynı sokak köpekleri, bu defa aynı bölgede yolda yürüyen iki kız öğrenci çocuğa daha saldırdı.