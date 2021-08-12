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    Adıyaman’da toprağa gömülü EYP patlatıldı

    Toprağa gömülü halde bulunan EYP, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı. EYP’nin, önceki yıllarda PKK/KCK tarafından döşenmiş olduğu değerlendirildi.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:33
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    Adıyaman’da toprağa gömülü EYP patlatıldı

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazi arama tarama çalışmaları gerçekleştirdi.

    Çalışmalar sırasında, merkez ilçeye bağlı Kömür Jandarma Karakol Komutanlığı mülki sınırları içerisinde bulunan Kömür-Kaşköy köy yolu kenarındaki kayalık arazide, toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu görüldü.

    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Üzerinde 2 adet kablo bulunan EYP’nin, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından daha önceki yıllarda toprağa gömüldüğü değerlendirildi.

    Jandarma ekipleri güvenli bölge oluşturarak, yolu trafiğe kapattı.

    Adıyaman’da toprağa gömülü EYP patlatıldı VİDEO

    YERİNDE İMHA EDİLDİ

    EYP, Adıyaman Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı PAMİT unsuru tarafından, güvenli ve kontrollü bir şekilde yerinde imha edildi.

    EYP’nin imha edilmesinin ardından, yol trafiğe açıldı.

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