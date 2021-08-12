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Adıyaman’da toprağa gömülü EYP patlatıldı

Adıyaman’da toprağa gömülü EYP patlatıldı

Toprağa gömülü halde bulunan EYP, jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı. EYP’nin, önceki yıllarda PKK/KCK tarafından döşenmiş olduğu değerlendirildi.