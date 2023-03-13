Adıyaman’da yaralar sarılıyor! Kalıcı konutlar için harekete geçildi Depremin vurduğu kentte 4 bin kalıcı konut için düğmeye basıldı. Bu hafta içerisinde yapılması planlanan temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana tarihinin en şiddetleri depremleriyle mücadele ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği 11 kentte, binlerce bina adeta yerle bir oldu.

Sahada görev alan bakanların koordinesinde, bölgede çalışmalar hızlandırıldı.

Şimdilerde hızlıca tamamlanan çadır ve konteyner kentlerde yaşam başlarken, aynı zamanda kalıcı konutlar için de ilk kazmalar vuruldu.

4 bin konutun yapımına geçildi

Çalışmaların başladığı illerden biri de Adıyaman oldu.

Şehirlerarası Otogarı’nın kuzeyindeki Örenli mevkiinde zemin etütleri yapıldı. Taşlık ve kayalık olduğu belirlenen bölgede 4 bin konutun yapımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma törenine katılacak

Öte yandan Adıyaman’da İndere (Zey) bölgesine 26 bin konut yapılacak.

Kentte, 105 metrekare alana sahip olan konutlar 3+1 olarak yapılıyor. Yapılacak konutların temel atma töreninin, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceği öğrenildi.

"Master planıyla birlikte imar planı yenileniyor"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: