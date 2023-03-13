Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana tarihinin en şiddetleri depremleriyle mücadele ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği 11 kentte, binlerce bina adeta yerle bir oldu.
Sahada görev alan bakanların koordinesinde, bölgede çalışmalar hızlandırıldı.
Şimdilerde hızlıca tamamlanan çadır ve konteyner kentlerde yaşam başlarken, aynı zamanda kalıcı konutlar için de ilk kazmalar vuruldu.
4 bin konutun yapımına geçildi
Çalışmaların başladığı illerden biri de Adıyaman oldu.
Şehirlerarası Otogarı’nın kuzeyindeki Örenli mevkiinde zemin etütleri yapıldı. Taşlık ve kayalık olduğu belirlenen bölgede 4 bin konutun yapımına başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma törenine katılacak
Öte yandan Adıyaman’da İndere (Zey) bölgesine 26 bin konut yapılacak.
Kentte, 105 metrekare alana sahip olan konutlar 3+1 olarak yapılıyor. Yapılacak konutların temel atma töreninin, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşeceği öğrenildi.
"Master planıyla birlikte imar planı yenileniyor"
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Kalıcı konutların hem zemin etütleri yapılarak sağlam noktalar belirlendi. İndere bölgesinde 26 bin konutluk bir alan belirlendi. Yine Örenli bölgesinde 4 bin konut olacak şekilde bir yer belirlendi. Özellikle burasıyla ilgili sosyal medyadan bir sürü paylaşım yapılıyor. Burası kıraç ve taşlık bir alandır. İsteyen tapuda da bakabilir. Vatandaşlarımız müsterih olsun.
Yüzbinlere insan çadırlarda ve konteynerlerde kalıyor. Bizim uygun yerlere hızlı bir şekilde yer bulup bunlara yer tahsisi yapmamız lazım. Bunları yerleştirmemiz için bu yerler seçildi. Bu yerlerin de zemin etütleri de yapıldı. Bu yerler yeni yerleşim alanları, Adıyaman mevcut haliyle imar planları yapılıyor, master planı yapılıyor. Master planıyla birlikte imar planı yenileniyor. Yeni master, yeni imar planıyla birlikte eski yerler korunacak şekilde çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.