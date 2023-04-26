Adıyaman'da yıkılan binanın klozeti yan binada asılı kaldı Büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri olan Adıyaman'da depremin ardından yıkımlar devam ederken bir binanın klozetinin yan tarafta asılı kalması vatandaşı şaşırttı.

İHA Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Yıkıcı depremlerin ardından yaklaşık 3 ay geçerken hasar tespit çalışmaları sonlandı. Yaşanan depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri de Adıyaman oldu. Kentte çalışmalar sürüyor 50 binlden fazla vatandaşın hayatını kaybetti depremlerde binlerce kişi ise Adıyaman'da hayatını kaybetti. Öte yandan binlerce yapının ise yıkıldığı Adıyaman'da depremin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da ilginç görüntüler Adıyaman’da enkazın yüzde 95’i kaldırıldı. Depremin en fazla etkilediği Adıyaman’da zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Klozet duvarda asılı kaldı Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı. Binanın ikinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Farklı katta ise duşa kabin asılı kaldı Aynı duvarda, üçüncü katta ise duşa kabinde bulunan aparatlar yer alıyor.