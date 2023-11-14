Adıyaman'daki 41 bin deprem konutu yıl sonuna kadar tamamlanacak AFAD Başkanı Oktay Memiş, Adıyaman'da 41 bin kalıcı deprem konutunun inşasını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşadığı felaketin yaralarını sarıyor.

Deprem bölgesi Adıyaman’a gelen AFAD Başkanı Oktay Memiş, ilk olarak Adıyaman Valiliğine geçerek Vali Osman Varol’dan ilin durumu ve deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

AFAD Başkanı Oktay Memiş, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile beraberindeki ilgili kurumların yetkilileri, İndere (Zey) köyü kalıcı köy evlerini ziyaret ederek son durum ile ilgili de incelemelerde bulundu.

Konutlar incelendi

AFAD Başkanı Oktay Memiş, köy evleriyle ilgili firma yetkililerinden aldığı bilgiler sonrası köy evleri inşaatını gezdi.

Başkan Memiş ile beraberindeki heyet, daha sonra İndire bölgesine geçerek buradaki kalıcı deprem konutlarında inceleme yaptı.

Yıl sonuna kadar 41 bin konut tamamlanacak

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Oktay Memiş, yıl sonuna kadar Adıyaman’da 41 bin konutun inşasını tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

AFAD Başkanı Oktay Memiş, “Geçtiğimiz hafta yine bu bölgedeydik, bugün memnuniyetle görüyoruz ki bazı blokların tamamıyla çatısına varana kadar inşaatı bitme aşamasına gelmiş. Yıl sonuna kadar Adıyaman’da inşallah bine yakın konut hak sahiplerine teslim edilecek. Toplamdaysa yaklaşık 41 bin konutunun inşasını tamamlanması hedefleniyor.” dedi.

"Gazze’de yaşanan bu insanlık dramı için de büyük bir çaba sarf ediyoruz"

İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’ye yönelik insani yardımlara devam ettiklerini de belirten Başkan Oktay Memiş, şöyle devam etti;

AFAD olarak tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi uluslararası insani yardımların organizasyonu, koordinasyonu ve ulaştırılmasından sorumlu bir kamu kuruluşuyuz. Bu noktada Afganistan’dayız, Libya’dayız, bütün gönül coğrafyamızdaki insanlarımızın yanındayız. Onların zor zamanlarında onların karşılaşmış oldukları afetlerde AFAD, Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsilen Türk Kızılayımızla beraber, diğer sivil toplum kuruluşlarımızla beraber her zaman onların yanında ve onların emrindeyiz. Aynı şekilde Gazze’de yaşanan bu insanlık dramı için de büyük bir çaba sarf ediyoruz.

"Gazze’ye 20-30 tır insani yardım malzemesi ancak girebiliyor"

Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine göndermiş olduğumuz 10 uçak dolusu insani yardım malzemesiyle birlikte dün ulaşan bir sivil gemimizdeki insani yardımları El-Ariş’teki Mısır Kızılayı depolarını bizzat gördük orayı bir lojistik merkez olarak planladık. O planlama çerçevesinde insani yardımlarımız düzenli bir şekilde inşallah devam edecek. Refah Sınır Kapısı'ndan da tırların içeriye girdiğini biliyoruz. Mısır Kızılay’ının ve Mısır Hükümetinin gözetimi altında bizim göndermiş olduğumuz insani yardımların da Gazze’ye ulaştığını biliyoruz. Bununla birlikte bunu yeterli görmüyoruz. Yani günde en az 400 tır insani yardım malzemesinin Gazze’ye ulaşması gerekirken 20-30 tır insani yardım malzemesi ancak girebiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)