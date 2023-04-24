Adıyaman'ın 4 ilçesinde 77 gün sonra ders zili çaldı Depremlerin ardından büyük hasar gören kentlerden biri olan Adıyaman'ın merkezi ile 3 ilçesinde depremden 77 gün sonra okullarda eğitim ve öğretim başladı.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 3 ay geçti...

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından kentlerde yeniden yaşam başladı.

17 ilde hissedilen depremlerin ardından kısa süreli olarak eğitim ve öğretime de ara verildi.

Depremlerden büyük hasar alan Adıyaman merkez ile Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde öğrenciler dersbaşı yaptı.

Çalışmalar tamamlandı

Depremlerin ardından 105 bin öğrencinin kaydının bulunduğu Adıyaman'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili yeniden çaldı.

4 yerde eğitim öğretim başladı

Merkezde bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçerek eğitime başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, yaptığı açıklamada, kent merkezi ile 3 ilçede okulların onarımının tamamlanmasıyla yeniden açıldığını söyledi.

"Şu an Adıyaman genelinde kapalı olan okulumuz yok"

Adıyaman'da 481 okulun açıldığını ifade eden Aşçı, şöyle konuştu:

Adıyaman'da 481 okul ve 105 bin öğrencimizle eğitim öğretime bugün itibarıyla başladık. Şu an Adıyaman genelinde kapalı olan okulumuz yok.



Depremlerden sonra öğrencilerimizi okullarıyla buluşturmak, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve bizleri mutlu etti.

Adıyaman'da 700 okulda eğitim devam ediyor

Kentteki okulların hasarı hakkında bilgi veren Aşçı sözlerine şöyle devam etti:

Adıyaman genelinde 801 okulumuz var, bunlardan 397'si hasarsızdı, 287 okulumuz az, 40 okulumuz orta, 61 okulumuz ağır hasarlı, 16 okulumuz ise yıkılmıştı.



Biz az hasarlı okullarımızın yüzde 90'ını onardık. Şu an Adıyaman genelinde 700'e yakın okulda çocuklarımıza hizmet ediyoruz.

"145 bin öğrencimiz şu anda okullarda eğitim görmektedir"

Aşçı, depremden sonra 30 bin öğrencinin nakil olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Şu anda tekrar 5 bin öğrencimiz okullarına dönüş yaptı. 145 bin öğrencimiz şu anda okullarda eğitim görmektedir. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki öğrencilerimiz okullarına dönerek eğitimine devam edecektir.

Öğrenciler okula döndüğü için mutlu

5'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çilek, okuluna döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Aynı sınıfta eğitim gören Elif Yaşar ise depremden etkilendiğini, öğretmenleri ve arkadaşlarına kavuşmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

5 ilçede daha önce başladı

Kahta, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerinde ise eğitim 27 Mart'ta başlamıştı.