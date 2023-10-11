Adıyaman'ın deprem konutları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hak sahiplerine teslim edilecek 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için yapılan kalıcı konutlarda, cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaşam başlayacak.

İHA

Depremzedeler için verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu 11 ilde, yaralar hızlıca sarıldı.

Öyle ki söz verildiği gibi deprem konutları hızla yükseldi.

Önceki afetlerde olduğu gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde sözler verildi.

Verilen süreden önce kimi köy evleri tamamlandı ve yaşam başladı.

Konutların teslimine sayılı günler kaldı

Son olarak Adıyaman’daki depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutların yapımında da sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ ve Emlak Konut koordinesinde yürüttüğü kalıcı konutların yapımında ilk konutların teslimi için sayılı günler kaldı.

240 konut 29 Ekim'de teslim edilecek

Örenli Mahallesi’nde yapılan konutların ilk etabı Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 29 Ekim tarihinde hak sahiplerine teslim edilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 240 konutun teslimi gerçekleştirilecek. 152 blok halinde 3 bin 34 konutun 3+1 bürüt 105 metrekare, net 85 metrekare olarak inşa edilen konutları, ilk bölümü 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Konutların bulunduğu bölgede altyapı çalışmaları da sürüyor.

"Yıl sonuna kadar 500 konuta yakın konut verilecek"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, konutları gezerek yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında, 29 Ekim tarihinde 240 konutun teslimatı yapılacak. Olağanüstü olumsuz bir şey olmaz planlama bu şekilde. TOKİ ekibi canla başla çalışıyor. İnşallah 29 Ekim’e yetiştirecekler. Yıl sonuna kadar 500 konuta yakın, mart ayı itibariyle 2 bin 685 konutun teslimatı yapılmış olacak. Haziran ayında ise Örenli’de yapılan 3 bin 34 konutun tamamın bitirilmesi planlanıyor. Konutlar devam ederken de TOKİ tarafından çok hızlı bir şekilde alt yapı çalışması da sürüyor. 9 ay gibi kısa bir süre içerisinde TOKİ tarafından konutların ilk kısmı teslim edilecek.” dedi.

Vatandaşlar da konutların bir an önce bitirilmesini dört gözle beklediklerini ve evlerine geçmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)