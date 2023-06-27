İHA

Depremzedelerin 2'nci buruk bayramı...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen binlerce vatandaş, Kurban Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

Afetin vurduğu 11 ilde, yaşanan büyük acı bir kez daha tazeleniyor.

Adıyaman'da da eşi ve 4 kız çocuğunu kaybeden Mehmet Töken, 19 yaşına giren kızı Gamze Nisa Töken’in doğum günü öncesi her zaman istediği çikolatalı pastayı yaparak mezarlığa gitti.

Kızı Gamze'nin kabrine balonlar asan acılı baba, kızının çok sevdiği çikolatalı pastayı mezar başına koydu.

Baba Töken, okutturduğu Kur’an-ı Kerim sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Bir babanın çaresizliği ise yürek parçaladı.

Çınar isimli 5 yaşlarındaki oğluyla birlikte hayata yeniden tutunmaya çalışan Mehmet Töken’i mezar başında akrabaları yalnız bırakmadı.

Acı içerisinde kızının doğum gününü kutlayan ve ayakta durmakta güçlük çeken Töken, şu ifadeleri kullandı:

Bugün benim kızımın doğum günü, doğduğu zaman beni çok mutlu etmişti, mutluluktan ağlıyordum. Vefat etti, ağlıyorum yine. Ağlamakla geldi, ağlamakla gitti. Benim ilk göz yaşlarım oydu. Bana diyordu ki baba doğum günümü kutlayacak mısın? Diyordum ki kızım ben senin doğum gününü kutlarım tabi ki, ben senin babanım. Baba bana pasta getirecek misin diyordu, nasıl pasta istediğini sorduğum da bana çikolatalı olsun ben çikolatayı çok severim diyordu. Doğum günü oldu, ne kızım var ne de kimsem kaldı. Ben ve oğlum tek başımıza kaldık. 19 yaşına girdi, okuyordu, optisyenlik okuyordu. Bu depremi yenemedi. Adıyaman’ın başına bu felaket geldi, hem çocuklarım, hem kardeşlerim, hem yeğenlerim, toplam 236 tane akrabam, 236 şehidimiz var.