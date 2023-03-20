Adıyamanlı depremzede çocukların tebessümü, zorlu günlerde umut veriyor Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, çadır ve konteyner kentlerde yaşayan çocukların etrafa saçtığı tebessümler acıyı hafifletiyor.

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi, derin yaralar açtı.

Türkiye, tarihinin en şiddetli depremleriyle yüzleşti. Zorlu günlerin içinden geçilirken, birlik ve beraberlik içinde afetzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

STK'lar, bakanlar, kurumlar, yurdun dört bir yanından gelen gönüllüler ve Mehmetçik büyük bir mücadele ortaya koydu.

Geçici barınma alanları kuruldu

Enkaza dönen 11 kentin yeniden ayaklanması için ekipler harekete geçerken, geçici barınma alanları için de çalışmalara başlandı.

Tamamlanan çadır ve konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlar için her detay düşünüldü.

Çocuklar için büyük mücadele verildi

Sosyal donatılarla yapılan alanlarda, çocuklar için de etkinlik alanları oluşturuldu.

Yaşanan büyük felaket en çok çocukları etkilerken, yapılan çalışmalarda depremzede çocuklar için ayrı bir mücadele verildi.

Eğitimleri için Mehmetçik Okulu kuruldu, parklar yapıldı, etkinlikler düzenlendi...

Depremin çocukları...

Bu süreçte, bölgede yaşayan çocukların tebessümleri ise yürekleri ısıttı.

Yaşananların henüz farkında olan yaş grubundan, büyük yaş grubuna kadar her çocuğun yüzündeki gülücük, hayata adeta umut saçtı.

İşte afetin vurduğu Adıyaman'da depremin çocukları...