Adıyamanlı depremzedenin ağıdı yürekleri dağladı: 'Yaşamayacağın dünyayı ne yapalım' Depremlerde yaşamlarını yitiren vatandaşlar, 'Sessiz Yürüyüş' ile anılırken, ağıt yakan depremzede kadının, "Ne nişanlandırdık, ne evlendirdik, ne de askere gönderebildik" sözleri duygusal anlar yaşattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, depremde yitirdiği canlarını anıyor...

6 Şubat sabahı yaşanan deprem felaketinin acısı tazeliğini koruyor.

Yurdun güneyinde etkili olan afette hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaştan geriye acılı aileler kaldı.

Deprem bölgesinde sessiz yürüyüş

Asrın felaketinin yıl dönümünde ise anma törenleri düzenlendi. Dün, depremden etkilenen 11 kentte sessiz yürüyüş yapıldı.

Afetzedeler gözyaşları içinde yürürken Adıyamanlı bir kadının ağıdı ise yürekleri dağladı.

"Senin yaşamayacağın dünyayı ne yapalım"

O anlar kameraya yansıdı. Kadının acı dolu sözleri ise şöyle...

"Kurtaramadım. Ağabeyim... Ozanım senin yaşamayacağın dünyayı ne yapalım Ozan... Nazlıcan, Cansu, Nurcan. Siz benim canımdınız. Siz benim her şeyimdiniz. Ne nişanlandırdık, ne evlendirdik, ne de askere gönderebildik. Biz sizden sonra nasıl sürdüreceğiz bu hayatı. Kurban olaydım hepinize."