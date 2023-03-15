Adıyamanlı müteahhit kaçmaya çalıştı! Van'da yakalandı Yaptığı site depremde yıkılan müteahhit, taksirle adam öldürme ve yaralamaya neden olma suçundan araması olması üzerine İran’a kaçmak isterken yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinde 1 aydan fazla zaman geçti.

Yıkıcı deprem 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

48 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce vatandaş ise yaralandı.

Art arda yaşanan depremlerin etkisi asrın felaketi olarak isimlendirildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Depremlerin ardından birçok kent birkaç saniye içerisinde hayalet kentlere dönüştü.

Öte yandan enkaz kaldırma işlemleri başlayan afet bölgesinde bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Yapılan incelemeler sonrasında birçok konutun imara uygun yapılmadığı tespit edildi.

İnşaatlarda köpük kullanıldı

Bir diğer yandan birçok konutun da kolonlarının kesildiği, köpük kullanıldığı ve deniz kumuyla yapıldığı belirlendi.

Soruşturmalar devam ediyor

Konuyla ilgili görevlendirilen ekipler soruşturma başlattı.

Bina sorumluluları kısa sürede toplanmaya başladı.

Büyük yıkımların yaşandığı bir kentte Adıyaman oldu.

Sınır kapısında yakalandı

Kentte sitesi yıkılan ve ‘taksirle adam öldürme ve yaralamaya neden olan’ suçundan aranması bulunan S.T. isimli şahıs, kaçmaya çalışt.

14 Mart günü İran’a çıkış yapmak için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı’nda Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandı

S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.