Adli tatil ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil tarihleri

Yargı çalışanlarının izinli sayıldığı adli tatil ne zaman başlıyor merak ediliyor. İşte 2022 adli tatil başlangıç ve bitiş tarihleri...

Yargı çalışanları ve adliyede işi olanları yakından ilgilendiren adli tatil tarihleri yaz aylarının gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Bu süreçte yalnızca belirli davalara bakılıyor.

"Adli tatil ne zaman başlıyor", "Adli tatilde dava açılır mı", "Adli tatilde hangi davalar görülür" gibi sorular, yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki 2022 Adli tatil ne zaman başlıyor? Adli tatilde görülen davalar neler? İşte adli tatil başlangıç ve bitişi...

2022 Adli tatil ne zaman?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtildiği üzere adli tatil, her yıl 20 Temmuz 2020 tarihi ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşir.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacaktır.

Adli tatile bakılan davalar hangileri?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.