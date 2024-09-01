Adli tatil sona erdi, yeni adli yıl yarın başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı ise yarından itibaren başlıyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı.
Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.
ADLİ TATİLDE NÖBETÇİ HEYETLER ÇALIŞTI
Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı.
ANAYASA MAHKEMESİ TATİL KAPSAMINDA DEĞİL
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.
Yeni adli yıl, yarın (2 Eylül) Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.
ANKARA'DAKİ ÖNEMLİ DAVALAR
Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.
EYLÜL
Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.
FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.
EKİM
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına ise 2 Ekim'de devam edilecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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