Adli tatil sona erdi, yeni adli yıl yarın başlıyor 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ara verildi. Yarından itibaren yeni adli yıl başlayarak tüm davalara bakılacak.

AA

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2024-2025 adli yılı ise yarından itibaren başlıyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı.

Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

ADLİ TATİLDE NÖBETÇİ HEYETLER ÇALIŞTI

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı.

ANAYASA MAHKEMESİ TATİL KAPSAMINDA DEĞİL

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Yeni adli yıl, yarın (2 Eylül) Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.

ANKARA'DAKİ ÖNEMLİ DAVALAR

Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.

EYLÜL

Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

EKİM

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına ise 2 Ekim'de devam edilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)